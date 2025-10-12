Pocas dudas caben a esta altura de que el fichaje de Diego Campillo resultó un acierto del Club Deportivo Guadalajara. El canterano regresó desde Juárez y ha representado un salto de calidad en la plantilla rojiblanca, ya que cuenta con grandes condiciones defensivas y atributos técnicos.

En el reciente amistoso ante América en Estados Unidos, el marcador central volvió a jugar en buen nivel, principalmente en la primera mitad, donde hizo uso de su buena capacidad de pase para asegurar la posesión rojiblanca. Desde su llegada, Campillo prácticamente no ha jugado ningún partido mal.

En sintonía con el Clásico Nacional disputado en suelo estadounidense, la Selección Mexicana sufrió una estrepitosa caída frente a Colombia, por 4-0. Principalmente, los aficionados cuestionaron las dudas defensivas del Tri y señalaron a Diego Campillo como una opción con mejor presente que César Montes.

El “Cachorro”, quien actualmente juega en el futbol ruso, también sonó para llegar al Rebaño Sagrado en el último mercado. Finalmente, la directiva optó por el regreso de Campillo y ahora son varios quienes creen que el canterano rojiblanco representa una alternativa lógica para el Tri por su velocidad para jugar lejos del arco y su capacidad para iniciar las jugadas.

Javier Aguirre sigue de cerca a Diego Campillo

Aunque hasta el momento no ha recibido convocatoria oficial, Diego Campillo sí que es considerado por Javier Aguirre, a tal punto de que participó del reciente microciclo que se llevó a cabo con elementos de la Liga MX. Incluso, también ha integrado prelistas, aunque luego fue recortado. El futbolista de 23 años ya sabe lo que es representar al Tri, pues lo ha hecho selecciones juveniles.