El amistoso entre Chivas y América en Estados Unidos terminó con un empate 1-1 que no pareció incomodar demasiado a ninguno de los dos equipos. Esta vez, el Guadalajara no contó con su goleador, Armando González, quien venía de marcar un golazo en el Clásico Nacional correspondiente al Apertura 2025 de la Liga MX.

La Hormiga sí que hizo el viaje a Estados Unidos, pero se quedó en la banca por decisión técnica de Gabriel Milito. El entrenador argentino decidió darle minutos de juego a Chicharito Hernández y Teun Wilke, quienes se encontraron en el gol rojiblanco a poco de comenzado el encuentro.

Armando González salió a calentar y llegó a verse su golpe en el ojo izquierdo (Captura)

Sin embargo, algo curioso es que en la transmisión contaron que Armando González estaba en la banca con un ojo morado, y de hecho así se lo llegó a ver en una de las pocas veces que fue captado por las cámaras. La razón, según contaron, fue que el día previo protagonizó un fuerte choque con Miguel Tapias.

Por suerte para el Rebaño, no se trató de algo grave y la Hormiga pudo estar en la banca a disposición de Gabriel Milito; hasta se lo vio calentar, pero los que ingresaron en ataque fueron Alan Pulido y Cade Cowell, otros que no han tenido tanto protagonismo en las últimas semanas.

La Hormiga González sobre el gol de Chicharito

En zona mixta, Armando González habló ante los micrófonos, aunque por el perfil no se pudo ver el golpe que llevaba en el ojo. El canterano compite con Chicharito Hernández, pero aún así mantiene una gran relación y lo admira, pues se trata de su ídolo: “Muy feliz, muy feliz por por él. La verdad muy contento. Grité ese gol como nunca y estaba muy feliz por él y se lo merece Javier”, dijo sobre el tanto del experimentado centrodelantero.