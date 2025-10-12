Se terminó el sueño para la Selección Mexicana Sub-20 dirigida por Eduardo Arce. El Tri juvenil cayó por 2-0 ante Argentina y se despidió en los cuartos de final del Mundial de Chile 2025. El canterano de Chivas, Diego Ochoa, se fue expulsado sobre el cierre del encuentro por un fuerte topetazo sin balón.

El zaguero central formado en Guadalajara pero a préstamo en Juárez fue uno de los puntos más altos en la campaña del equipo dirigido por Eduardo Arce. Con un gol clave ante Brasil y buenas actuaciones en los demás encuentros, Ochoa despertó el interés de scouts europeos.

Sin embargo, Argentina hizo valer su jerarquía para derrotar a México y sobre el final, los ánimos se encendieron con dos expulsados por el lado del Tri. El primero de ellos fue Diego Ochoa, quien fue a buscar con los brazos en alto al atacante Mateo Silvetti, luego de que este empujara a Gilberto Mora.

El jugador argentino le dio un empujón a la joya mexicana cuando éste ya se había desprendido del balón, por lo que tanto Ochoa como César Garza fueron a increpar a Silvetti. El canterano rojiblanco levantó su brazo y la acción fue revisada en el VAR para terminar decretando la expulsión del defensor central.

Tahiel Jiménez, el otro expulsado

Tras el conato de bronca que tuvo lugar en esa jugada, apenas más tarde el otro expulsado fue Tahiel Jiménez, delantero que le propinó un codazo al defensor Tobías Ramírez. Una muestra de la impotencia de los juveniles mexicanos, que soñaban con llegar hasta las instancias finales del Mundial Sub-20 de Chile 2025.