Uno de los futbolistas destacados en la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 es Diego Ochoa, futbolista formado en Chivas. En medio de este gran certamen dan a conocer que Porto, PSV y Brujas estarían interesados en el defensa que surgió en Verde Valle, pero revelan que el Guadalajara no podrá definir si lo vende o no porque se encuentra en FC Juárez.

El certamen que se lleva adelante en Chile ha dejado bien parada al Tri de Eduardo Arce porque es un equipo incómodo. Allí se destaca la figura de Gilberto Mora, pero representando al Club Deportivo Guadalajara se encuentra un tal Hugo Camberos que acaba de anotar un doblete frente al seleccionado local.

Otro futbolista que se ha destacado de la mejor manera y que ha sido noticia porque es seguido por scoutings de Europa es Diego Ochoa. El central que se encuentra que Chivas prestó a FC Juárez sería pretendido por Porto, PSV y Brujas, según lo reportado por Fernando Esquivel en la página de 365Score.

Revelan que Diego Ochoa sería pretendido por Porto, PSV y Brujas. (Foto: IMAGO7)

“De acuerdo a fuentes muy cercanas, pudieron confiar que especialmente Brujas, Porto y PSV han contactado con agente para saber condiciones”, reveló. Y agregó: “La agencia representante de Diego Ochoa dejaron en claro que es una situación un tanto complicada para una compra inmediata, pues no cuenta con cláusula de rescisión y se encuentra cedido en Juárez, club que tiene opción de compra, pero que también Chivas tiene una cláusula de recompra, por lo que si lo quieren fichar deberán esperar a saber si negociarán con Chivas o con Juárez”.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial Sub-20?

La Selección Nacional de México viene de superar por 4-1 a Chile y el próximo sábado 11 de octubre enfrentará a Argentina por los Cuartos de Final. El juego se llevará adelante a las 17:00 del Centro de México y podrá verse EN VIVO por TUDN, Canal 9 y VIX Premium en el territorio mexicano.