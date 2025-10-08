La Selección Mexicana Sub-20 continúa despertando el interés de visores internacionales gracias al talento que ha mostrado en sus últimos partidos. Si bien Gilberto Mora es considerado la gran joya de este equipo juvenil, hay otro futbolista que está robando reflectores: Diego Ochoa, defensa central y mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, actualmente a préstamo con FC Juárez.

De acuerdo con el periodista Martín del Palacio, Ochoa es el segundo jugador mexicano Sub-20 que más interés ha generado en el extranjero, solo por detrás de Mora. Su físico, versatilidad, capacidad de recuperación y buena salida de balón han llamado la atención de equipos que siguen de cerca a los jóvenes del Tri, lo que representa una gran noticia para Chivas y su cantera.

El dato tomó por sorpresa a muchos aficionados rojiblancos, pues la mayoría pensaba que Hugo Camberos sería el jugador de Chivas con más proyección internacional. Sin embargo, el rendimiento constante de Ochoa con la Selección Sub-20 y su madurez dentro del campo han cambiado esa percepción. Eso sí, en Juárez aún no ha tenido las oportunidades que le gustarían, pues este torneo solo ha jugado 4 partidos y 186 minutos, el 17% de los posibles.

Actualmente, Diego Ochoa está valuado en apenas 100 mil euros según Transfermarkt, una cifra modesta que podría aumentar rápidamente si mantiene su nivel en el Apertura 2025 y con el Tri juvenil. En Guadalajara lo consideran un proyecto a futuro, especialmente porque tiene el perfil de futbolista moderno que puede brillar tanto en la Liga MX como fuera de México, pero primero tendrán que buscar recuperarlo, pues el préstamo a la frontera es con opción de compra.

La comparación de Diego Ochoa con Rafa Márquez según los visores

Por sus características, los visores citados por Martín del Palacio han empezado a compararlo con Rafael Márquez. Al igual que el histórico capitán del Tri, Ochoa combina salida limpia desde el fondo, serenidad bajo presión y una lectura de juego que lo hace parecer más experimentado de lo que es. Si mantiene ese camino, podría convertirse en el siguiente gran referente defensivo salido de las fuerzas básicas de Chivas.