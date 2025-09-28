Diego Ochoa es una de las sensaciones del momento en el futbol mexicano luego de su golazo para el Tri Sub 20 en el mundial de la categoría. El defensor le dio el empate al equipo de Eduardo Arce a través de un cabezazo que selló el 2 a 2 ante Brasil. El tanto fue clave ya que se dio a los 41 minutos del segundo tiempo.

Actualmente, el futbolista de 20 años integra las filas del FC Juárez, pero sigue perteneciendo a Chivas. Ochoa pasó a jugar para los Bravos porque fue parte de la operación que derivó en el regreso de Diego Campillo al Rebaño Sagrado. Sin embargo, puede volver a la perla tapatía.

Diego Ochoa encontró más rodaje en Juárez del que tenía en Chivas. (Imago7)

De acuerdo a lo que informó el periodista César Luis Merlo en junio de este año (cuando se realizó el traspaso), la llegada de Diego Ochoa a Juárez se dio mediante un préstamo por un año. De esta manera, en junio de 2026 debería retornar al Guadalajara.

No obstante, la cesión incluyó una opción de compra para los Bravos, pero con un agregado especial: Chivas posee una cláusula de recompra. La directiva rojiblanca no quiere que pase lo mismo que sucedió con el propio Campillo, que pertenecía al club pero tuvieron que comprarlo porque fue cedido con opción de compra a Juárez.

Diego Ochoa puede volver a Chivas de Guadalajara en junio de 2026

En su momento, al anunciar la incorporación de Diego Ochoa, Juárez mencionó la opción de compra, pero no la cláusula de recompra a favor de Chivas. “Futbol Club Juárez informa que el futbolista mexicano Diego Ochoa Berdejo se incorpora a la institución en un préstamo, con opción a compra, por parte del Club Deportivo Guadalajara”, publicaron los Bravos en su página web oficial.

No obstante, a partir de la información del citado periodista de AM, el Guadalajara se escudó para no perder completamente al jugador. Es así que existen tres posibilidades, de las cuales dos determinan la vuelta: