En el Estadio Cuauhtémoc, Chivas volvió a sumar dos victorias al hilo luego de haber superado a Puebla por 2-0. En conferencia de prensa Hernán Cristante se hizo responsable de una derrota de la Franja y advirtió a la Liga MX sobre el equipo de Gabriel Milito al señalar que es un conjunto que se equivoca poco, que es combativo, atento y concentrado durante los 90 minutos.

Ayer se jugó un partido complicado debido a que el estadio del campo no ayudaba para jugar ras del césped. Con esta dificultad fue clave que Bryan González abriera rápidamente el marcador con un golazo y que Omar Govea ampliara la diferencia para luego ordenarse en el fondo y no correr ningún tipo de riesgo.

Tras el partido Hernán Cristante se hizo cargo de la conferencia de prensa para señalar que era el principal responsable de lo sucedido contra Chivas. A su vez, advirtió al resto de la Liga MX que el Guadalajara es un equipo que normalmente no se distrae y por ende aprovecha las distracciones del rival.

Hernán Cristante advirtió al resto de la Liga MX sobre las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Es complicado decir qué pasa yo digo que las distracciones. Un equipo como Chivas, que los ves jugar y, normalmente ellos no cometen distracciones y nosotros sí y eso te cuesta caro. Parece que entre lapsos nosotros tenemos esa desconexión y ese es un tema mío, tengo que solucionarlo. Pensé que iba a ser más simple, porque esa sensación de que no estamos entregando todo en la cancha, y es mentira, no es real”, expresó el entrenador argentino tras la octava derrota de la Franja.

Y agregó: “No se vio hoy un Puebla superado por el rival, pero sí, enfrente tuvimos un equipo que fue mucho más combativo, atento, concentrado durante los 90 minutos y nosotros estamos pagando un precio muy alto a las desatenciones. Los chicos se entregan, tratan de jugar, buscan; sabíamos qué rival teníamos y seguimos cometiendo esos errores que nos cuestan muy caro”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.