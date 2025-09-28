El encuentro entre Puebla y Chivas por la Jornada 11 del Apertura 2025 tuvo que esperar más de la cuenta para disputarse. Originalmente, el choque estaba pactado para este viernes, pero la fuerte lluvia dejó el campo de juego del Estadio Cuauhtémoc en muy malas condiciones y obligó a la reprogramación.

Tras la suspensión, la transmisión televisiva de Canal 7 sorprendió a miles de aficionados al reemplazar el duelo con capítulos de Dragon Ball Z. La situación generó nostalgia y desató una oleada de memes y comentarios en redes sociales, con el anime como inesperado protagonista de la jornada.

Una vez consumada la victoria del Rebaño Sagrado sobre Puebla por 2-0, la cuenta oficial de Chivas decidió sumarse a la tendencia y publicó una imagen alusiva a Dragon Ball Z, con su clásica presentación de cada capítulo pero acompañada por la leyenda de “¡Ganaron las Chivas!”.

La humorada rápidamente se viralizó, con un tono entretenido que no sólo interpeló a los seguidores rojiblancos, sino también a los amantes del anime. Dragon Ball Z supo ser un clásico televisivo que marcó a varias generaciones y sigue vigente en el imaginario popular, pero que volvió a ser tendencia este fin de semana gracias a la Liga MX.