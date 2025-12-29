El partido amistoso ante Irapuato el domingo pasado no solo sirvió para afinar detalles tácticos de cara al Torneo Clausura 2026, sino también para conocer los nuevos números de algunos jugadores, entre ellos el del mediocampista Luis Romo.

Dicho encuentro marcó el debut de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez con la camiseta del Club Deportivo Guadalajara, pero también el regreso de Ricardo Marín y los dorsales que dejaron vacantes Cade Cowell, Isaac Brizuela y Javier “Chicharito” Hernández.

Luis Romo destaca entre esos cambios, pues volverá a utilizar el número 7, dejando atrás el 17 que usó en el 2025 tras fichar con Chivas procedente de Cruz Azul, por lo que ahora buscará romper la sequía de títulos de Liga MX que hay en Verde Valle.

Cabe mencionar que la última vez que el mediocampista mexicano portó dicho dorsal, contribuyó para que La Máquina terminara con más de 23 años sin ganar un campeonato de Liga MX y fue en el Torneo Guard1anes 2021 tras vencer en la Final a Santos Laguna.

Luis Romo utilizará el número 7 en Chivas

¿Qué jugador dejó vacante el número 7 en Chivas?

El futbolista que dejó vacante el dorsal 7 en el Club Deportivo Guadalajara fue Cade Cowell, quien se marchó a préstamo al New York Red Bull de la Major League Soccer (MLS) y, sin pensarlo, Luis Romo lo pidió, así que esperemos que traiga éxito como los tuvo portando ese número en Cruz Azul.