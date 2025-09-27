Luego de un largo viernes donde se esperó hasta las últimas horas del día para intentar jugar el partido, finalmente en la tarde de este sábado se enfrentan Puebla y Chivas. La tormenta eléctrica que se desató sobre Angelópolis impidió que se jugara el partido que estaba programado para las 21 horas.

Finalmente, la Liga MX y Protección Civil decidieron reprogramarlo para este sábado a partir de las 17 horas. Sin embargo, el campo de juego sigue sin estar en las mejores condiciones, por lo que se prevé un partido que no tendrá el normal desarrollo.