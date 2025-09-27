La suspensión del partido entre Puebla y Chivas por las pésimas condiciones del Estadio Cuauhtémoc pudo evitarse. En la previa al juego, ya había señales de que el campo de juego no estaba en su mejor estado. Uno de los que lo anticipó fue Emiliano Gómez, jugador de la propia Franja, quien antes del partido había reconocido que el terreno presentaba problemas derivados del reciente recital de Shakira, lo que dejó secuelas en el césped.

En diálogo con el periódico Grada, Gómez reconoció: “Sabemos que el terreno de juego no está en la mejor condición, por todo lo que fue el show de Shakira y todo eso -reconoció-. Entonces, nosotros tenemos que estar tranquilos, tratar de enfocarnos en lo que podemos hacer bien, porque al final, la cancha es un factor que que no depende de nosotros”.

Emiliano Gómez es una de las principales figuras del Puebla (Imago7)

“Tanto para nosotros como para ellos va a ser difícil, por el hecho de que a los dos nos influye, así que debemos estar tranquilos y hacer lo lo que sabemos hacer”, completó el futbolista del Puebla, imaginando lo que sería el trámite del encuentro ante un factor como el del campo de juego.

Sus palabras fueron una advertencia que, a la luz de lo ocurrido, la Liga MX no escuchó. Tras la tormenta, el Estadio Cuauhtémoc se convirtió en un barrial y obligó a la reprogramación del encuentro. A sabiendas de que el campo de juego ya estaba en malas condiciones, bien podía haberse obligado al Puebla a mudar su localía.

Emiliano Gómez elogió a las Chivas de Gabriel Milito

Más allá del campo de juego, Gómez también se refirió a lo que significaba enfrentar al Guadalajara de Gabriel Milito, a quienes destacó por su estilo de juego y su funcionamiento colectivo. “La verdad que Chivas con Milito tiene un equipo donde juega muy bien, yo los he visto y tiene una buena dinámica. Es un cuadro muy trabajado, con grandes jugadores, así que sabemos a lo que nos enfrentamos”.