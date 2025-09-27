La intensa lluvia que cayó sobre Puebla y el estado irregular del Estadio Cuauhtémoc provocó la suspensión del duelo entre la Franja y Chivas por la Jornada 11 del Apertura 2025. La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que los futbolistas locales salieron a calentar para, de manera indirecta, ejercer presión sobre los jugadores del Rebaño.

Una vez la lluvia se detuvo y los trabajadores de la Franja intentaban quitar el agua del campo, la delegación rojiblanca salió a reconocer el campo de juego, mientras continuaba la incertidumbre por saber si el partido se jugaría o no. Incluso el capitán rojiblanco, Luis Romo, manifestó sus ganas de jugar al periodista Omar Villarreal.

En ese contexto, también salió a luz un video en el que se ve a Alejandro Manzo, directivo de Chivas, ordenando a sus jugadores regresar al vestidor. La decisión seguramente buscaba proteger a los futbolistas y evitar que se expusieran a las pésimas condiciones del terreno, con zonas de barro, pozos y pasto levantado que representaban un riesgo real de lesiones.

Otro video sirva para complementan la escena: varios directivos de Chivas dialogaron sobre el cambo con el delegado de la Liga MX, que se encontraba hablando por teléfono, probablemente con alguna autoridad superior. Al parecer, la cúpula rojiblanca intentaba mostrar las condiciones del campo y explicando por qué el partido no podía jugarse.

¿Se juega el Puebla vs. Chivas este sábado?

Finalmente, la Liga MX suspendió el encuentro y lo reprogramó para este sábado 27 de septiembre a las 17 horas tiempo del centro de México. Sin embargo, habrá que prestar atención nuevamente a las condiciones climáticas, ya que está pronosticado que vuelva a llover a la hora del encuentro.