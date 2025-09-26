Todos los que rodean al Club Puebla y al Club Deportivo Guadalajara quieren que el partido que deben protagonizar ambos equipos se juegue este viernes. El duelo por la jornada 11 del Apertura 2025 se encuentra en veremos debido a la tormenta eléctrica que recayó sobre Angelópolis.

Es por eso que los trabajadores del Estadio Cuauhtémoc se dedicaron a quitar el agua del campo de juego. El paño del hogar de la Franja no se encuentra en el mejor estado. Sin embargo, los empleados del estadio no fueron los únicos que trabajaron para cumplir el objetivo, sino que el periodista Omar Villarreal también dio una mano.

En plena transmisión de TV Azteca, el cronista que suele cubrir el día a día de Chivas protagonizó una simpática situación. Ante el mal estado de la cancha, tomó una barredora para arrear el agua hacia los costados, fuera de los límites del terreno de juego.

Decisión inminente para el partido entre Puebla y Chivas

Según el reglamento de la Liga MX, un partido no puede iniciar después de las 23 horas. Es por eso que es inminente una determinación por parte de las autoridades. El cuerpo arbitral ya recorrió el campo de juego y no se lo ve en las mejores condiciones, con varios sectores anegados.