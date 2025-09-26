Una vez más, las inclemencias climáticas son protagonistas en un partido del Club Deportivo Guadalajara. En esta oportunidad, la tormenta eléctrica se desató sobre la ciudad de Puebla, donde está programado el partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 entre la Franja y Chivas.

A las 21 horas se esperaba el silbatazo inicial. Sin embargo, la Liga MX, Protección Civil y ambos clubes sostuvieron pláticas frente a la lluvia que azota a Angelópolis. Allí se llegó a la conclusión que no iniciará al horario programado, de acuerdo a lo que informó el periodista Omar Villarreal.

Además, reveló que se llegó a la conclusión de que se debe esperar a que amaine la precipitación para luego sacar el agua acumulada. “Por indicaciones de Protección Civil, el partido de esta noche en el Cuauhtémoc ha sido suspendido momentáneamente debido a una tormenta eléctrica“, publicó la cuenta oficial de Chivas en X.

Campo de juego del Estadio Cuauhtémoc en malas condiciones

Por si fuera poco, periodistas como Alejandro Ramírez informan que el campo de juego del Estadio Cuauhtémoc no está en buenas condiciones. La lluvia afecta aún más al césped y atenta contra la normal realización del espectáculo deportivo, a diferencia de lo que demostró el Estadio Akron hace nueve días.