A lo largo del 2025, un puesto que entró en discusión en el Club Deportivo Guadalajara fue el de portero. Raúl Rangel inició el año como un titular indiscutido y como jugador de Selección Mexicana. Sin embargo, algunos errores y jugadas en las que se piensa que podría haber hecho algo más lo pusieron bajo la lupa.

Recientemente, Cruz Azul habría demostrado interés en él, de acuerdo a lo que reportó Diario Récord. En la Máquina Cementera no están conformes con el rendimiento de Kevin Mier, que se caracteriza por sus decisiones arriesgadas. No obstante, el Tala ya llamó la atención de otros equipos.

Según lo que comentó el periodista Jesús Bernal en un video en su canal de Youtube, Toluca y Monterrey también supieron acercarse a Chivas por Rangel. Desde el Rebaño Sagrado no consideraron desprenderse del canterano porque se trataba de un jugador de selección y al que no le ven reemplazo confiable en el mercado mexicano.

Por el momento, el Tala no parece tener comprometido su puesto de titular en Chivas por un simple motivo: no tiene competencia a su nivel. Aunque el rendimiento de Óscar Whalley en la pretemporada fue bueno, todo indica que Gabriel Milito no piensa sacar a Rangel para darle lugar como titular al nacido en España.

Raúl Rangel pelea por un lugar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Chivas tiene en Raúl Rangel a un representante en la Selección Mexicana. Sin embargo, Javier Aguirre considera a Luis Malagón como el portero titular. El Tala fue titular en algunos amistosos, pero el guardameta del América jugó todos los minutos en la Copa Oro 2025. De esta manera, Rangel tiene buenas chances de estar en el Mundial 2026, aunque, por ahora, no sería titular.