En la etapa de Matías Almeyda en el Club Deportivo Guadalajara pasaron grandes futbolistas, con los que se alcanzó la gloria y se firmó una época de oro. Sin embargo, hay otros que no acapararon las grandes luces del estrellato y quedaron en un lugar más apartado.

Así sucedió con Miguel Nuño, delantero centro formado en las fuerzas básicas de Chivas, que tuvo una pequeña participación en el primer equipo de Chivas. Sin lugar en el cuadro mayor, en 2014 fue cedido a Coras de Tepic para sumar rodaje. En 2016 volvió al Guadalajara para jugar en el sub 20.

Miguel Nuño como jugador de Coras de Tepic, ante Zacatepec, en el año 2014. (Imago7)

En 2017 llegaron sus únicos minutos bajo la conducción del Pelado. Antes, de acuerdo a lo que figura en Transfermarkt, José Luis Real le dio 15 minutos en un partido. Por su parte, Matías Almeyda lo utilizó en 11 minutos. En ambos casos fue por Copa MX, por lo que no jugó en Liga MX.

Luego de ello pasó por Loros, Tepatitlán y Cafessa. El equipo de Jalisco, ya desaparecido, es lo último que figura en su trayectoria, allá por el 2021. A partir de ese momento, y con solo 27 años, a Nuño se le perdió el rastro. Sin embargo, a través de sus redes sociales exhibió cuál es su actualidad.

Miguel Nuño junto a Carlos Robles en un Chivas vs. Pumas de segunda división en 2016. (Imago7)

Miguel Nuño juega en torneos amateurs en los Estados Unidos

Con 31 años (cumple 32 el primero de diciembre), Miguel Nuño está alejado del futbol profesional. El centrodelantero tiene un perfil de Instagram privado, pero su cuenta de Threads es pública. Allí se puede ver la actividad que desarrolló el nacido en Cocula este año, donde jugó campeonatos amateurs en Estados Unidos.

Miguel Nuño en el FC Brownsville de la National Premier Soccer League, lo que sería la cuarta división del futbol estadounidense. (Threads @miguenuno24)

Uno de ellos fue la Delaware Cup 2025, disputado en el estado más pequeño del país del norte. Por otro lado, también jugó la New Orleans Cup 2025. Merlin Hernández, fundador del torneo, le concedió una entrevista al portal Diez, de su país (Honduras), y allí se revela que existen cuatro categorías: A, B y C Varonil y Femenil.

Miguel Nuño y sus compañeros del Nova FC de la Copa Delaware 2025. (Threads @miguenuno24)

En la misma nota se aclara que, en total, se reparten 150 mil dólares en premios. En ediciones anteriores contaron con figuras como David Suazo, Copán Álvarez y Luis Omar Tapia en su imagen. “Tenemos invitados especiales y grandes equipos campeones de diferentes copas. Lo más importante es que podamos vivir el fútbol con pasión, esta es la copa que todos esperan”, aseguró el fundador.

En Threads, Miguel Nuño compartió algunas imágenes de él siendo parte de esas ligas amateurs de Estados Unidos. Actualmente, en el Tapatío juega un futbolista con su mismo apellido: Raúl Nuño. No obstante, según pudo conocer Rebaño Pasión, no existiría parentesco alguno entre ellos.

Miguel Nuño en la New Orleans Cup 2025. (Threads @miguenuno24)