Veljko Paunović volvió a hablar de Chivas y de su etapa en el futbol mexicano, esta vez en una entrevista para Claro Sports en la que se sinceró sobre sus mayores arrepentimientos. El serbio reconoció que uno de ellos fue sacar a Alexis Vega en la Final contra Tigres, y el más grande, haber dejado al equipo. Sin embargo, más allá del pasado, el exentrenador rojiblanco también profundizó en su presente y los planes que tiene en el banquillo de la Selección de Serbia.

Paunović explicó que, pese a que Serbia no logró calificar al próximo Mundial, trabaja ya en el siguiente ciclo y en seguir compitiendo al máximo nivel. En ese sentido, reveló que está buscando un partido amistoso frente a la Selección Mexicana, el cual muy probablemente se disputaría en territorio nacional en caso de ser antes del Mundial, pues aquí se han jugado varios partidos de preparación para el máximo torneo, lo que significaría el regreso del estratega al país donde dejó huella por su paso con el Guadalajara.

Paunovic se queda hasta 2030 en Serbia.

“Yo lo primero que pensé es que México nos vendría bien, pero por otro lado nosotros también buscamos prepararnos para la Liga de Naciones que viene en septiembre”, confesó el técnico serbio.

La intención del cuerpo técnico serbio es enfrentar a selecciones clasificadas a la Copa del Mundo para, en palabras del propio Paunović, “servirles” en su preparación. No obstante, Serbia también busca rivales de alto nivel, ya que se alista para la UEFA Nations League que iniciará en septiembre, apenas un par de meses antes del Mundial, competencia que será clave en su reestructuración deportiva.

Paunović se mostró orgulloso del nivel y jerarquía de sus jugadores, señalando que el combinado balcánico puede ser un gran sinodal para México debido a que cuenta con futbolistas que militan en ligas importantes como la inglesa, la italiana y la española. Aunque Serbia no estará en la Copa del Mundo, sigue siendo un rival exigente por la calidad individual y competitividad de su plantel.

“Nosotros, como no vamos (al Mundial), nuestra idea es darle de alguna manera un servicio a los equipos mundialistas, pero donde nosotros también buscamos un partido. Serbia es una selección que tiene jugadores en la Premier, en la Serie A y en España, jugadores que van a dar una buena prueba a los equipos que se están preparando para el Mundial”

Veljko Paunovic estará con su Selección hasta 2030, por lo que hay tiempo para este partido

Finalmente, el serbio recordó que recientemente renovó su contrato con la Selección de Serbia, por lo que, si todo marcha conforme a lo planeado, será el director técnico del equipo hasta 2030, después del próximo Mundial. De esta manera, un eventual regreso al futbol mexicano deberá esperar; por ahora, Paunović se enfoca en su proyecto con Serbia, aunque no oculta su deseo de cerrar heridas con el entorno de Chivas.