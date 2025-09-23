Samir Inda vivió la noche de su vida al debutar y marcar en la primera del Club Deportivo Guadalajara. El canterano cerró la cuenta en el 3 a 1 versus Necaxa en la misma jornada donde hacía su presentación en el primer equipo. Luego, el club recordó el día en el que reveló cuál era su sueño.

“¿Quién es tu mayor inspiración?”, le preguntaron desde las redes sociales oficiales de Chivas. “Mi mamá y mi papá“, respondió. Luego, al mayor sueño lo tenía claro: debutar en primera división. Ese anhelo llegó este martes con el plus de un gol agónico.

“La verdad, se sintió como un sueño hecho realidad. Lo soñé desde que jugaba de pequeño. Estoy muy contento y muy feliz, sobre todo por el resultado. Gracias a Dios anoté mi primer gol en el máximo circuito”, comentó Inda después de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Luego volvió a recordar a su madre y a su padre, a quienes les dedicó el gol. “En especial a toda la gente de Jalisco, Nayarit“, agregó en su dedicatoria. El gol de Samir fue un broche de oro para una noche especial para la cantera rojiblanca, que tuvo presencia trascendental ante Necaxa.

Los tres goles de Chivas ante Necaxa fueron de canteranos

Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda fueron las alegrías de Chivas en el triunfo por 3 a 1 sobre Necaxa. La cantera rojiblanca tuvo una participación especial en el triunfo de mayor importancia contra los Rayos, lo que significa una felicidad doble para el Guadalajara.