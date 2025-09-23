La jornada 10 significó una alegría para el Club Deportivo Guadalajara gracias a su triunfo contra Necaxa por 3 a 1. Al finalizar el partido, Gabriel Milito fue consultado sobre el nivel de los canteranos, ya que todos los goles de la victoria llegaron a través de jugadores formados en las fuerzas básicas rojiblancas.

Allí, el Mariscal señaló cuáles son los tres líderes del equipo que se encargan de guiar a los más jóvenes: “Nosotros tenemos en Luis Romo y en Guti (Erick Gutiérrez), también en (Diego) Campillo y otros jugadores de más experiencia, jugadores que cumplen un rol muy importante dentro del grupo, no solo a la hora de jugar y competir, sino también para acompañar a los chicos jóvenes”.

Además, enfatizó sobre el presente de los canteranos. “Ellos van creciendo con el transcurso de los partidos. Si los jóvenes creo que están aptos para jugar, van a jugar. Yo no miro edades, miro rendimientos“, comentó con contundencia. Además, reconoció que el equipo tiende a cerrarse atrás una vez que consigue la ventaja por la necesidad de cosechar puntos.

“Era un partido donde necesitábamos los tres puntos. Veníamos de un partido donde todos sentíamos que lo podíamos haber hecho mucho mejor. Hoy era un partido clave, lo jugábamos en casa. Hicimos un muy buen primer tiempo, marcamos los dos goles con situaciones claras para hacer alguno más”, analizó.

Luego, agregó: “En el segundo tiempo, con el gol tempranero, ellos se metieron en el partido. Nosotros, por la dinámica en la que venimos nos aferramos mucho al resultado. Eso es algo peligroso, porque ahí llegaron situaciones del rival. Lo entiendo desde la dinámica en la que venimos”.

Gabriel Milito reconoció que Chivas tenía que ganar ante Necaxa de manera imperiosa

“Para mejorar el estado anímico y la confianza era indispensable ganar. Con futbol en el primer tiempo y con mucho corazón en el segundo pudimos sostener la diferencia y aumentarla en el final. Me pongo muy feliz por los chicos que convirtieron. No se trata de poner jugadores por poner y que no den respuestas“, comentó Gabriel Milito.

Además, destacó que tiene la intención de darle muchos minutos a los jóvenes: “Hoy terminamos con Teun (Wilke), Miguel Gómez, que jugó todo el partido, (José) Castillo, esa es un poco nuestra idea, ir promoviendo y dándole minutos a los chicos interesantes que están en el club. Sé que la política es esa, yo adhiero a esa política“.

“En esa línea seguiremos trabajando. El rol de los líderes para acompañarlos, sobre todo para guiarlos en el camino del profesionalismo y todo lo que rodea al mundo del futbol. Tienen que pensar en jugar al futbol, todo lo demás es show, esto de las redes sociales y las entrevistas. Ellos deben pensar en el juego“, concluyó.