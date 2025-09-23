Como era de esperarse, Fernando Gago no fue recibido de la mejor manera en el Estadio Akron. La afición del Club Deportivo Guadalajara todavía recuerda su desplante el año pasado, cuando prometió compromiso con la institución y se terminó yendo a Boca Juniors.

En el duelo entre Chivas y Necaxa de esta tarde, los simpatizantes rojiblancos le hicieron saber su descontento al argentino. Ahora, como director técnico de los Rayos, Gago visitó la casa del Rebaño Sagrado y provocó un repudio estrepitoso por parte de los chivahermanos.

Gabriel Milito carga con la cruz de Fernando Gago en Chivas

Cuando lo presentaron como nuevo entrenador de Chivas, una de las principales preguntas para Gabriel Milito estuvo dirigida a si haría lo mismo que Fernando Gago. El Mariscal está identificado con Independiente de Avellaneda en Argentina, mientras que Gago lo está con Boca.

Sin embargo, el actual DT del Guadalajara se encargó de descartar de plano la posibilidad de escuchar a otro club mientras tiene contrato vigente con otro. Recientemente, Independiente buscó estratega por la renuncia de Julio Vaccari y a Milito se lo vinculó, pero él se mantuvo firme en el conjunto tapatío.