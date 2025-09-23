Con doce partidos oficiales dirigidos en el Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito todavía no pudo encontrar el equipo titular. Lesiones, suspensiones e indecisiones propias del entrenador atentaron con la posibilidad de formar un once fijo. Sin embargo, un jugador que se fue ganando un lugar desde el banco de suplentes fue Efraín Álvarez.

En su página web oficial, Chivas destacó al ex Tijuana por su capacidad de regate. La estadística en ese rubro lo coloca como un jugador top en ataque en la Liga MX. Sus 13 gambetas exitosas sobre 22 intentadas lo ubican como el tercer mejor jugador en ese aspecto en la máxima categoría del futbol mexicano.

“Entre los futbolistas con 20+ regates intentados, Efraín Álvarez es el tercero más eficaz en esta acción en el Apertura 2025 (59%, 13/22)”, publicó Chivas. De esta manera, el nacido en Los Ángeles, California, se consagra como el jugador más desequilibrante dentro del plantel que comanda Gabriel Milito.

El zurdo comenzó la pretemporada como suplente. Su incorporación tardía a los entrenamientos tal vez haya atentado contra sus chances de ser titular en el comienzo de la competencia oficial. Álvarez fue parte de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, aunque no sumó minutos.

Efraín Álvarez cobra protagonismo ante las diversas bajas de Chivas

Gabriel Milito debe lidiar con varias bajas en Chivas. Yael Padilla y Hugo Camberos están afectados al Mundial Sub 20 de Chile que juegan con la Selección Mexicana. Por su parte, Roberto Alvarado sufrió un esguince de tobillo derecho ante el América. Es así que Efraín Álvarez emerge como un titular prácticamente indiscutido ante tantas ausencias.