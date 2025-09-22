Ante las bajas en el mediocampo del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito tuvo que acudir a Samir Inda como variante para esa zona de la cancha. El canterano fue convocado por primera vez al primer equipo de Chivas para un partido oficial.

El joven de 17 años fue considerado por el Mariscal para la pretemporada del Rebaño Sagrado. Sin embargo, luego no pudo hacer pie en la competencia oficial. Ahora se le abre una puerta por los jugadores que no están disponibles en el mediocampo por diferentes razones.

Cristian Samir Inda es tenido en cuenta por primera vez por Gabriel Milito para partido oficial de Chivas. (Imago7)

Oso González es uno de los ausentes luego de ver la tarjeta roja contra Toluca. “Hay que recordar que Rubén González no es elegible para este partido porque tiene que cumplir con su partido de suspensión; en su lugar aparece el canterano Samir Inda, quien recibió su primer llamado con el Primer Equipo del Guadalajara“, publicó Chivas.

Además de la baja por suspensión, Erick Gutiérrez y Daniel Aguirre no son parte del encuentro frente a Necaxa por diferentes lesiones. Aunque Aguirre fue utilizado por Gabriel Milito en la defensa, podía convertirse en una opción como volante frente a los elementos faltantes en esa zona.

Gabriel Milito debe formar el mediocampo para Chivas vs. Necaxa con varias bajas

Además de lo que sucede con González, Gutiérrez y Aguirre, hay otras bajas que pueden desempeñarse en la zona creativa, como mediocampistas ofensivos o delanteros. Roberto Alvarado sufrió un esguince de tobillo ante el América y Yael Padilla y Hugo Camberos no están disponibles por encontrarse afectados a la Selección Mexicana Sub 20 para el mundial de la categoría.