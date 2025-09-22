El último fin de semana Chivas no estuvo a la altura de la circunstancia debido a que fue goleado por un Toluca que se impuso por 3-0 en el Estadio Akron. Tras lo vivido el último fin de semana repasamos cómo le fue a los canteranos del Rebaño Sagrado en las diferentes categorías de la Liga MX.

Chivas Sub-21 1-0 Toluca

Leo Torres destaca en Chivas Sub-21. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de lo que se vivió en la noche, los jugadores dirigidos por Pepe Meléndez se mantienen bien en zona de clasificación debido a que lograron quedarse con la victoria contra Toluca. Leonardo Torres apareció con un gol para darle los tres puntos al Guadalajara y mantenerlo en la séptima posición de la tabla general de posiciones.

Chivas Sub-19 3-6 Toluca

Muy distinta fue la historia por Chivas Sub-19 debido a que fueron goleados por 6-3 ante Toluca en las instalaciones de Verde Valle. José Elenes anotó un y Esteban Mendoza anotó el tercero para que el Rebaño Sagrado llegue con la soga al cuello para el juego contra Necaxa debido a que es 13° con 12 puntos y a dos de América último clasificado directo a la Liguilla.

Chivas Femenil Sub-19 3-0 Mazatlán

Chivas Femenil goleó a Mazatlán. (Foto: X / @MazatlanFem)

En la categoría femenina se impuso por goleada debido a que Chivas superó por 3-0 a Mazatlán en Sinaloa. Cinthia Cabrera anotó un doblete y Fátima Lino anotó el último gol para cerrar la victoria. Las rojiblancas suman tres puntos importantes porque son sextas 12 puntos en el Grupo 2, con un partido menos y a dos unidades de Rayadas de Monterrey, hoy son las últimas clasificadas a la Liguilla y próximas rivales.

Chivas Sub-17 0-1 Mazatlán

En Sinaloa, las Chivas Sub-17 de Alberto Ascencio no tuvieron una buena expedición contra Mazatlán porque perdieron por 1-0. La buena noticia es que aún los rojiblancos se encuentran a tiro de alcanzar el último puesto de clasificación a la Liguilla, ya que es quinto con 12 puntos, a uno de León en el Grupo 2.

Chivas Sub-15 1-0 Mazatlán

A diferencia de lo que vivieron los muchachos de la Sub-17, Chivas Sub-15 se impuso por 1-0 gracias a un gol de Érick Galíndez a los ocho minutos de juego. Con esta victoria el conjunto rojiblanco de Alexis Coyote es superlíder en el Grupo 2 con 24 puntos.