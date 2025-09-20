El Apertura 2025 es el gran desafío del Club Deportivo Guadalajara. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen la posibilidad de sumar de a tres para que la gente crea. Luego ponderó al equipo que en la octava jornada venció al Club América. Ahora, la valla de Chivas puede ser algo actualizado.

A partir de las 19:07 horas del centro de México, Chivas se mide con Toluca, nada más ni nada menos que el campeón de la última Liga MX. Sin embargo, con el triunfo en el Clásico Rival, existe la esperanza de la gente de volver a sumar de a tres luego de un empate sin goles ante Tigres.