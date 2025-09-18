El Club Deportivo Guadalajara mostró dos caras en el empate sin goles contra Tigres UANL. En el primer tiempo se dedicó a cuidar su portería, pensó más que todo en que no le generaran peligro. Por el contrario, en el complemento se generaron ocasiones claras, como un tiro en el travesaño y un penal fallado.

Aunque no fue un gran partido de Chivas, Raúl Rangel lo evaluó de manera positiva. “Se hizo un buen trabajo. El rival también juega, hace su partido, más un rival como Tigres, que es muy experimentado. Este empate deja un buen sabor de boca“, comentó en diálogo con Telemundo.

“Es importante haber dejado la portería en cero, porque es el primero que tuvimos en la temporada. De aquí en adelante tenemos que aferrarnos a mantener la portería en cero”, agregó el Tala, que en casi todos los partidos le tocaba sufrir muchas ocasiones en su contra.

A los 10 minutos del segundo tiempo, el canterano rojiblanco tuvo su participación más importante del partido, ya que Tigres dominaba el balón, pero no lo traducía en acciones. Ángel Correa remató con pierna derecha y Rangel respondió de manera correcta.

Raúl Rangel señaló qué es lo que Chivas necesita para el futuro

Además de valorar que no le hayan vulnerado la valla, Raúl Rangel marcó qué es lo que necesita Chivas: “Nos falta más de lo que se vio en el segundo tiempo, esa determinación. Al final de cuentas, el funcionamiento creo que está muy bien. Tenemos llegadas y control de partido. No nos desesperamos en el primer tiempo cuando le dábamos el balón al rival. Yo creo que ese es el camino”.