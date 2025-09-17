El único partido restante por la jornada 1 del Apertura 2025 quedará saldado a partir de las 19:05 horas del centro de México. El Club Deportivo Guadalajara recibe a Tigres UANL con la opción de sumar una segunda victoria consecutiva que significaría una gran inyección de confianza.

Cuando las dudas cercaban a Gabriel Milito, Chivas venció por 1-2 al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes. A partir de ello, el argentino respiró aliviado, aunque la dirigencia había ratificado su confianza en el argentino fuera cual fuera el resultado.

Por el lado del equipo de Guido Pizarro, también el pasado sábado jugó por la jornada 7 del Apertura 2025. El rival de los auriazules fue el Club León y el partido finalizó empatado 0-0. Los jugadores de Tigres tuvieron un gasto doble, ya que a los 26 minutos del primer tiempo expulsaron a Juan José Purata.