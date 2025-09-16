El triunfo del Club Deportivo Guadalajara hizo mella en el Club América. Los aficionados azulcremas todavía sufren los goles de Roberto Alvarado y Armando González. Además, el grito por el tanto de Alejandro Zendejas quedó ahogado porque no sirvió de mucho.

Uno de los conductores americanistas de la televisión mexicana más conocidos es Álvaro Morales. En el programa Generación F, de ESPN, el comunicador abrió la emisión preguntándose qué había sido peor, si la derrota de Saúl Álvarez contra Terence Crawford o la caída del América en el Clásico Nacional.

Luego de ello, Ricardo Ferretti, ex director técnico de Chivas, celebró en su cara el triunfo rojiblanco. “En el fin de semana hay dos noticias, una mala y una buena. La mala perdió es que perdió Canelo, y la buena… ¡ganaron las Chivas! Esta es la buena”, soltó el brasileño con una carcajada al aire, ante el lamento de Morales.

“Hoy vengo de luto y con cara de puchero“, comenzó el conductor. “Un fin de semana terrible. Perdió Saúl Canelo Álvarez, a quien admiro en su carrera y perdió el América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué fue más humillante? ¿Cuál derrota es peor? Sin duda alguna, la del América”, se preguntó y respondió él mismo.

Álvaro Morales lamentó, en vivo, las derrotas de Canelo Álvarez y del América

Tras el triunfo de Chivas sobre el América, Álvaro Morales enumeró las razones por las que consideró “humillante” la derrota azulcrema. “América le sacaba toda una tabla general a las Chivas Rayadas del Guadalajara. América tiene mejor colectividad y mejores individualidades, pero lo que hizo América en ese partido fue terrible, no generó nada”, consideró.

“Once tiros, ocho de los cuales fueron disparos afuera, solamente uno al arco, el del gol”, analizó. “América tuvo efectividad y posesión del 70% en el último tercio de cancha. Si no clavas el balón no sirve de nada. Si solamente tienes el 33% de efectividad de centros, no sirve absolutamente de nada. América llegaba hiperfavorito”, apuntó Morales.