Luego de la victoria del Club Deportivo Guadalajara sobre el Club América, Jacqueline Osuna, esposa de Erick Gutiérrez, denunció una grave amenaza. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un mensaje que le envió un hombre. Él le reprochó el triunfo de Chivas, por lo que se infiere que se trataba de un aficionado azulcrema.

En el irreproducible mensaje, el hombre identificado en su perfil como Oscar Yañez, le deseó las peores aberraciones a ella y a sus hijas. “Primera vez que ganan, miserables“, fue parte del mensaje del sujeto que intimidó a la familia del capitán del Guadalajara en el triunfo en el Clásico Nacional.

El usuario de Instagram lanzó los peores deseos contra la familia Gutiérrez, donde manifestó su anhelo de que sufrieran vejámenes inenarrables. Jacqueline Osuna compartió la captura de pantalla del chat y agregó: “¿Qué pedo con este wei?”, sin poder entender la agresividad del hombre.

Actualmente, el perfil de la esposa del mediocampista rojiblanco permanece privado. Por su parte, el agresor no tiene publicaciones en su perfil, ni siquiera relacionadas al resentimiento por el partido que perdió su equipo. Por el momento, ni Chivas ni Erick Gutiérrez se expresaron al respecto.

Erick Gutiérrez fue respetuoso con el América tras la victoria de Chivas

Luego del 0-2 parcial que anotó Armando González en el Clásico Nacional se desató una bronca en la mitad de la cancha. Erick Gutiérrez fue uno de los protagonistas, pero después del partido le restó importancia: “Son cosas que pasan dentro de la cancha. Se dice de todo, cosas que no se pueden decir, se quedan ahí. No suelo ser un jugador así“, expresó en zona mixta.

“Hoy había bastante gente de América, para ser honestos, pero siempre nos apoyan (los aficionados de Chivas) en las buenas y en las malas, así que agradecidos con ellos. Se merecían esto porque también la sufren ellos”, agregó el centrocampista zurdo.