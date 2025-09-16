Cuando ya transcurrieron ocho jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX, el Club Deportivo Guadalajara y Tigres UANL disputaron siete. Ambos equipos jugarán este miércoles por la pendiente primera fecha. Quien platicó en la previa al partido fue Juan Brunetta, uno de los jugadores importantes del equipo auriazul, y destacó una cualidad de su rival de turno.

El argentino resaltó que Chivas llega con una inyección de confianza importante luego de haber vencido al Club América. “Ellos han ganado el partido anterior y deben venir con un buen envión anímico. Nosotros también, por más que no ganamos, nos quedamos con sensaciones buenas. Hemos jugado casi setenta minutos con un hombre menos y hemos tenido el partido para ganarlo”, afirmó.

“Los dos llegamos en un buen momento, así que va a ser un partido muy parejo. Van a ser detalles los que lo que lo definan”, agregó Brunetta, que destacó al Guadalajara y dejó claro que no lo subestima. Tigres llegará al Estadio Akron con un empate en cero a cuestas.

El pasado sábado, los de Guido Pizarro igualaron con el Club León. A los 26 minutos del primer tiempo sufrieron la expulsión de Juan José Purata. “El sábado, el equipo hizo un esfuerzo grande, tanto físico como futbolístico para ganarlo y no se terminó dando”, admitió el atacante y es una frase para tener en cuenta en Chivas.

Juan Brunetta asegura que Tigres saldrá a ganar contra Chivas

Además, en la conferencia de prensa que brindó este martes, Juan Brunetta aseguró que él y sus compañeros saldrán a ganar el juego pendiente por la jornada uno. Por otra parte, le restó importancia al hecho de que, en los últimos partidos, Tigres tuvo resultados favorables ante Chivas.

“Son estadísticas. Eso ya quedó en el pasado. Es un partido nuevo, es una oportunidad para que nosotros sigamos con esa racha. Ellos también deben pensar que es un partido importante para romper esa racha negativa. Nosotros intentamos pensar en el presente y hoy viene Chivas. Intentaremos ir a ganar. Es importante sumar de a tres para acomodarnos mejor en la tabla”, concluyó.