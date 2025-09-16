El Club Deportivo Guadalajara podrá sincerar su situación en la tabla de posiciones del Apertura 2025 cuando enfrente a Tigres UANL. Este miércoles se medirán en el Estadio Akron por un partido que corresponde a la primera jornada de la actual competición de la Liga MX.

Chivas llega con la confianza en alza luego de vencer al Club América en el Clásico Nacional. Las dudas ya empezaban a rodear a Gabriel Milito porque el conjunto rojiblanco no conseguía resultados positivos. Sin embargo, los goles de Roberto Alvarado y Armando González le dieron una gran alegría.

Guido Pizarro es el director técnico de Tigres UANL, el próximo rival de Chivas. (Getty)

¿Dónde ver EN VIVO el partido pendiente entre Chivas y Tigres? ¿A qué hora juegan?

Por tratarse de un partido donde Chivas es local, la señal encargada de transmitir el choque es Amazon Prime Video. El encuentro tiene como hora de inicio las 19:05 horas del centro de México de este miércoles 17 de septiembre. Por otra parte, Telemundo Deportes emitirá el juego en Estados Unidos. Además, Rebaño Pasión se llevará adelante la cobertura en vivo con las acciones más importantes.

¿Por qué juegan Chivas vs. Tigres por la primera jornada del Apertura?

De los 18 equipos de la Liga MX, 16 ya tienen jugados los ocho partidos de las ocho jornadas que estaban pactadas para esta altura del semestre. No obstante, Chivas y Tigres mantienen siete encuentros jugados, y eso se debe a que aplazaron la fecha 1.

El Estadio Akron no se encontraba en condiciones a inicios del Apertura 2025 y por eso se reprogramó el juego. El campo de juego de la casa del Guadalajara transita un proceso de remodelación para alcanzar los máximos estándares que FIFA exige por ser sede del Mundial 2026.