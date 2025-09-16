El triunfo contra el Club América llegó como una bocanada de aires fresco para el Club Deportivo Guadalajara. El equipo de Gabriel Milito no conseguía buenos resultados pese a un rendimiento aceptable. Por la escasa cosecha de puntos, Luis Romo consideró que están en deuda con la afición de Chivas, aunque hayan ganado en el Clásico Nacional del pasado sábado.

“Creo que estamos un poco en deuda con nuestra afición, o mucho podría decir. Le tenemos que dar buenos resultados“, afirmó el referente rojiblanco en diálogo con ChivasTV. La frase de Romo sorprende a todos porque la emite luego de conseguir una victoria importante, por lo que se podría esperar que evite hablar de una “deuda” con los aficionados.

Luego, agregó: “Queremos que salgan contentos del estadio y qué mejor que estos tres partidos que vienen, que son muy buenos rivales. (Hay que) empezar a reconectar con ellos también, darles alegrías. Que vayan a casa y se sientan orgullosos de lo que ven en el campo”.

Además, el mediocampista y también defensor platicó sobre lo que será el partido contra Tigres UANL de este miércoles: “Son rivales de jerarquía, que no les puedes dar un espacio ni descuidar a los jugadores importantes. Entonces, hay que tener el máximo de atención, no regalar nada y continuar con esta inercia de estar juntos, ser intensos. Creo que estamos muy cerca del resultado positivo”.

Luis Romo platicó sobre los cambios de posición a los que lo sometió Gabriel Milito

Desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica de Chivas, Luis Romo volvió a desarrollarse en la zaga central, función que no cumplía hacía tiempo. Sin embargo, ante algunas lesiones, el Mariscal lo colocó nuevamente en la mitad de la cancha, por lo que fue consultado sobre qué posición prefiere ocupar.

“Más allá de sentirme cómodo, me obliga a esforzarme cada día, a dar lo mejor de mí e intentar ser un líder positivo para el grupo. Cuando alguien confía tanto en ti, intentas ayudar a transmitir su mensaje y estar a tope con el día a día, respaldar, esforzarse e intentar que vengan los buenos resultados. A eso es lo que me ha obligado”, sostuvo.

“A mí me gusta estar dentro del campo, después será en una posición o en otra“, agregó el jugador que fue parte de todos los minutos del Apertura 2025. “Lo ideal es que sientas que puedes ayudar más y creo que por eso he tenido esos cambios de posiciones. Dependió del partido, del rival. Me ha ido moviendo a donde él (Milito) cree que puedo servir más en ese partido”, concluyó.