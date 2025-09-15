El futbol le dio un guiño a Gabriel Milito cuando su Chivas de Guadalajara pudo conseguir un gran triunfo después de resultados ingratos. De visita al Club América, los rojiblancos se impusieron por 1–2. Sin embargo, en el gol del descuento de los azulcremas se dio una jugada claramente injusta.

El árbitro marcó una falta que no existió y derivó en el tiro libre que ejecutó Alejandro Zendejas y cambió por gol. El ex Chivas simuló una falta cerca del área de Raúl Rangel. En la misma transmisión del partido, una cámara al ras del campo de juego demostró cómo Erick Gutiérrez no tocó al 10 azulcrema.

Óscar Mejía sanción el supuesto foul y perjudicó claramente al Rebaño Sagrado. De igual manera, Gabriel Milito deberá ajustar los errores defensivos, como lo fue la reacción de los jugadores que integraban la barrera frente al remate de Zendejas. De todas formas, allí no acabaron los beneficios del réferi.

Cuando el conjunto de André Jardine estaba a tiro del empate tras el descuento, Mejía añadió una increíble cantidad de minutos al segundo tiempo, que llevó a que Chivas fuera acorralado contra su arco. El árbitro sumó 17 minutos al partido, pero el Guadalajara soportó el aluvión y se llevó el Clásico Nacional.

Chivas cometió un nuevo error infantil, pero esta vez no lo pagó caro

Al igual que en los partidos anteriores por el Apertura 2025 y la Leagues Cup, la defensa de Chivas cometió un error totalmente evitable. En esta oportunidad, la barrera que debía cubrir el arco del Tala Rangel se separó, y dejó penetrar el balón a una altura en la que no debería pasar.