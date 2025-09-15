Chivas viene de derrotar al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se impuso por 2 a 1 ante las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes y así escaló en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Gabriel Milito son los mejores en un aspecto crucial del juego.

Y es que, completadas ocho jornadas del certamen, Chivas es el equipo que más tiempo tiene la pelota en el campeonato mexicano. El Rebaño tiene un promedio del 60% de posesión de balón, superando a Cruz Azul (59,3%), Monterrey (59,1%) y América (59%).

Los dirigidos por Gabriel Milito prestan especial atención a la tenencia de balón, así sea para someter al rival y crear ocasiones, pero también para prevenir problemas defensivos. El dominio territorial es uno de los conceptos más buscados por el entrenador rojiblanco y su equipo así lo ha demostrado.

Chivas es el equipo con más posesión de balón en la Liga MX (Imago7)

De hecho,un buen parámetro fue el duelo entre Chivas y Cruz Azul, el cual enfrentó a los dos equipos con mayor posesión de balón. Allí, el Rebaño impuso condiciones y dominó a su rival en el Estadio Akron, con una tenencia del 62% más allá de lo injusto que resultó el marcador final.

Chivas resignó posesión para derrotar al América

Lo más curioso de todo es que el Guadalajara tiene el promedio de posesión más alto de la Liga MX incluso habiendo cambiado de idea para visitar al América. En el Clásico Nacional, el Rebaño apenas controló el balón un 36% del tiempo, pues Milito prefirió cerrar mejor los espacios.

La posesión de Chivas en cada encuentro del Apertura 2025

Jornada 2: 66% ante León

Jornada 3: 55% ante San Luis

Jornada 4: 67% ante Santos Laguna

Jornada 5: 68% ante Juárez

Jornada 6: 66% ante Tijuana

Jornada 7: 62% ante Cruz Azul

Jornada 8: 36% ante América