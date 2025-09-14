Las Chivas de Guadalajara tuvieron su noche tan esperada en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde lograron derrotar al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025. El Rebaño llegaba necesitado de resultados y encontró en este triunfo un envión clave, especialmente para Gabriel Milito, quien había insistido en que su equipo merecía más en los partidos anteriores.

En conferencia de prensa, el técnico argentino subrayó la importancia de lo conseguido y la confianza que tenían puertas hacia adentro a pesar de los resultados: “Internamente estábamos seguros de que podíamos hacer este partido y podíamos ganarlo. A pesar de las dudas en el mundo exterior, nosotros vinimos con valentía y convencidos de que íbamos a ganar”, remarcó.

Milito también aprovechó para destacar la entrega de su plantel, a quienes defendió con fuerza luego de semanas de cuestionamientos. “Estos jugadores se entregan al máximo, compiten al máximo. Siempre serán los primeros en querer ganar, siempre. Hoy tuvieron su recompensa con una victoria merecida”, afirmó.

En esta oportunidad, la propuesta del entrenador puso más énfasis en ser más sólidos defensivamente, después de varias jornadas cometiendo errores que costaban caros. “Era muy importante hoy el aspecto defensivo para sostenernos siempre en partido, que no nos metan goles como venía ocurriendo. A través del orden y el esfuerzo, el equipo lo consiguió y por eso ganamos”, explicó el estratega.

Para Milito no fue un batacazo la victoria de Chivas

Por último, Milito rechazó la idea de que este resultado fuera sorpresivo y se mostró molesto con la manera en que algunos lo plantearon. “Son mensajes que engañan a la gente. Usted dice ‘batacazo’, pero yo no quiero que me menosprecie de esa manera a mis jugadores, porque estos jugadores se entregan al máximo”, lanzó. Y agregó: “No lo considero un batacazo. Vinimos justamente a esto, a ganar, y no es ninguna sorpresa que lo hayamos conseguido. La grandeza de esta institución nos obliga a sentirnos de esa manera”.