Se juega el Clásico Nacional por la Jornada 8 del Apertura 2025, donde el lateral derecho de Chivas, Miguel Gómez, tiene la difícil tarea de marcar a Allan Saint-Maximin, francés que acaba de convertirse en el fichaje estelar del América. Su participación invita a repasar su recorrido como rojiblanco.

Su nombre completo Miguel Alejandro Gómez Ortíz. Lateral derecho de 22 años, nacido en Guadalajara, Jalisco, se formó desde los ocho años en Chivas Gigantera, pasando por todas las divisiones juveniles y cosechando varios títulos, incluyendo los de Sub-13, Sub-17, Sub-20, Sub-23 y dos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Un historial que habla de años de trabajo en la cantera rojiblanca.

Miguel Gómez es titular en el Clásico Nacional entre América vs. Chivas (Imago7)

Su trayectoria no ha sido sencilla, con un par de lesiones importantes que frenaron su progreso. Primero, un ligamento cruzado lo dejó fuera casi un año. Sin embargo, se recuperó, volvió a jugar y logró ser campeón del Apertura 2024 con el Tapatío. Ese buen nivel le permitió hacer pretemporada con el primer equipo y debutar como titular en la Jornada 1 del Clausura 2025, en el Chivas contra Santos.

Luego, en su segundo partido en el máximo circuito, sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho. Volvió a perder terreno y en su vuelta rescató al Rebaño en una visita a los Bravos de Juárez, con un gol desde afuera del área. Siempre que tuvo minutos dejó buenas sensaciones y con Milito hasta jugó como carrilero izquierdo.

El partido de Miguel Gómez vs. América

A los 58 minutos, después de chocar la rodilla con Álvaro Fidalgo en la primera mitad y de sufrir otro golpe en el complemento, Gómez se echó al suelo y fue atendido por el cuerpo médico. Miguel Gómez volvió a ingresar hasta que no pudo más y fue reemplazado por José Castillo. Por su parte, Saint-Maximin se fue apagando y también abandonó el campo minutos más tarde.