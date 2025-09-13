Este sábado 13 de septiembre es día de Clásico Nacional entre América y Chivas. El Rebaño Sagrado visita el Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse a las Águilas por la Jornada 8 del Apertura 2025. Para dicho encuentro, el entrenador rojiblanco sorprendió con la alineación elegida para enfrentar al cuadro azulcrema.

Además de incluir a Fernando González, quien tendrá su primera titularidad, Milito sorprendió con la salida de Armando González del once inicial. La Hormiga, de hecho, es el goleador en lo que va del ciclo del entrenador argentino y hasta venía de convertir en el amistoso frente a León en Estados Unidos.

Armando González salió del once titular para enfrentar al América (Imago7)

Por su parte, la decisión que sí fue bien recibida por los fanáticos fue la de sentar a Gilberto Sepúlveda, zaguero que no había tenido un buen desempeño en este semestre. Para esta ocasión, Milito se inclinó con Diego Campillo y Miguel Tapias como zagueros, además de la incógnita de dónde jugará Luis Romo.

Así reaccionó la afición de Chivas a la suplencia de Armando González

Alineación confirmada de Chivas vs. América