El Clásico Nacional está repleto de grandes encuentros, protagonistas y eventos que ilustran la historia grande del futbol mexicano. Armando González, padre del actual delantero de Chivas, tiene grabado a fuego su espectacular golazo que sirvió para darle la victoria al Rebaño sobre el América por 1-0 en la temporada 1992/93.

En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, “Mandín” contó cómo aún recuerda y se emociona con aquel tanto que sirvió para hacer estallar de alegría al público rojiblanco que se encontraba en el Estadio Jalisco. “Fue una alegría muy distinta a otras veces. Ya había metido gol en otros clásicos, pero esa fue algo muy distinto, porque el partido enmarcaba muchas circunstancias especiales”, recordó.

Armando González recordó que el América llegaba como líder a aquel Clásico Nacional. “Nosotros estábamos batallando en media tabla o para abajo. Ese día era el primer clásico de Hugo Sánchez con el América. Entonces, se había generado mucha expectativa aparte de lo que genera ya el de por sí el clásico”, rememoró.

Con una gran jugada individual, el padre de la Hormiga se metió en la historia grande del Clásico. “Ese gol ha quedado mucho, en el pensamiento de mucha gente. A la semana siguiente semana nos tocó salir a jugar de visita y cuando iba en el avión se acercó un señor ya mayor y me regaló un libro. Me dice que me quería dar las gracias por los momentos tan o el momento tan feliz que le hice pasar a su nieto, recordando el partido”, detalló sobre las repercusiones posteriores a aquel golazo.

Armando González confía en las Chivas de Gabriel Milito

Más allá del presente que vive su hijo en el Rebaño Sagrado, Armando González padre se muestra optimista con el andar de Chivas más allá de lo que marca la tabla de posiciones: “Me gusta, me gusta la propuesta, la personalidad que tiene Milito. Me gusta cómo se ve que maneja el grupo. Esperemos que ahora en el Clásico sea un buen resultado para que empiecen a sumar como se merecen, después de cómo han estado jugando”, reflexionó.