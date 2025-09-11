Este sábado 13 de septiembre, Chivas y América volverán a medir fuerzas en un Clásico Nacional. Para entender un poco de la historia que rodea estos encuentros, Armando González, exdelantero rojiblanco y padre del “Hormiga”, recordó en exclusiva un episodio que pocos conocían y que todavía, varios años más tarde, aún le saca una sonrisa.

“Me acuerdo mucho de un Clásico que jugamos en el Estadio Jalisco. El entrenador era Ricardo La Volpe y ese día pues la charla se extendió demasiado y llegamos barridos al partido, como en el barrio, justo pidiendo los 15 minutos. Se hizo tarde en la plática y llegamos justos”, contó Armando González padre sacando a la luz una curiosidad de la rivalidad entre Chivas y América.

Aquel día, el partido terminó por 2-2 en el Estadio Jalisco, luego de que el Rebaño estuviera dos goles por delante en el marcador. La Volpe, que dirigía a Chivas en la temporada 1989-90, tuvo un paso breve pero intenso por el Guadalajara. Su estilo y su personalidad luego dejaron marca en los banquillos de la Liga MX y esa anécdota refleja su carácter meticuloso y su obsesión por transmitir ideas hasta el último minuto.

Respecto a la manera apropiada para encarar un Clásico Nacional, Armando González opina: “Yo creo que más que prepararse para enfrentar un solo partido, siempre hay que estarse preparado para cualquier partido. Claro, te marca muchas cosas, pero no puedes nada más estar preparado una semana. Tienes que estar preparándote día a día, semana tras semana. Y eso es el resultado de siempre tu trabajo. Entonces, hay que estar siempre preparado”.

El recordado gol de Armando González al América

Algunos años más tarde, en otro Clásico Nacional disputado en el Estadio Jalisco, Armando González se metió en la historia grande con un auténtico golazo que decretó la victoria de Chivas. “El partido enmarcaba muchas circunstancias especiales. América eran los líderes, nosotros estábamos batallando a media tabla o para abajo. Ese día era el primer clásico de Hugo Sánchez con el América. Se había generado mucha expectativa aparte de lo que genera ya el de por sí el clásico. Entonces, cuando anoto ese gol, fue una emoción muy grande”, recordó el exjugador del Rebaño.