La historia de Teun Wilke en las Chivas de Guadalajara parecía comenzar con el pie derecho. El delantero tuvo un estreno soñado en el Clausura 2025 tras marcarle a Tigres en el Estadio Akron y más tarde repitió ante Mazatlán, ya con Gerardo Espinoza como director técnico. Con minutos de calidad, juego aéreo y mucha corpulencia, se llegó a pensar que podía consolidarse como una alternativa real para el ataque rojiblanco.

Sin embargo, la llegada de Gabriel Milito cambió por completo el panorama. El estratega argentino ha privilegiado nombres de mayor peso como Chicharito Hernández, Alan Pulido y Armando González, quien ha dado un paso al frente en este torneo. Como consecuencia, Wilke apenas sumó nueve minutos en todo el semestre, y estos fueron por la Leagues Cup frente a Cincinnati, cuando Chivas ya estaba eliminado.

Desde entonces su participación en partidos oficiales ha sido nula. El contraste con lo que mostró bajo Óscar García y Gerardo Espinoza es notorio. Con Milito quedó relegado al punto de bajar al equipo Sub-21 en algunas jornadas. El delantero nacido en Querétaro pasó de competir de igual a igual a ver los encuentros desde la grada o desde la banca, sin oportunidades reales.

Recientemente, Wilke volvió a tener rodaje en el amistoso disputado en Estados Unidos ante León, donde Milito decidió darle algunos minutos. No obstante, esa aparición no parece modificar la percepción general de que Milito no lo ve como prioridad y está muy relegado por detrás de las otras opciones.

Los números de Teun Wilke en Chivas

Desde que debutó con el Rebaño Sagrado, Teun Wilke ha disputado un total de 11 encuentros con un saldo de un gol y una asistencia. Su registro es de 592 minutos disputados, lo que da como resultado un promedio de un gol cada 296 minutos.