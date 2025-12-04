No hay dudas de que el Guadalajara necesita realizar una importante depuración de su plantilla de aquellos jugadores que no entran en consideración. Uno de ellos es Teun Wilke, quien fue rebasado por Armando González y quedaría como cuarta opción ante el regreso de Ricardo Marín y el fichaje de Ángel Sepúlveda. Por este motivo saldría a préstamo para llegar a Atlante.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita sacarle jugo a cada uno de los jugadores que tiene para el campeonato como para su billetera. Es por este motivo que el Rebaño Sagrado prepara varias bajas para el siguiente torneo en el ataque como en defensa.

Uno de los jugadores que se perfila salir de Chivas y que llegó con la gestión de Fernando Hierro al equipo es Teun Wilke. El atacante hoy es la tercera opción en el equipo de Gabriel Milito y con la vuelta de Ricardo Marín y el fichaje de Ángel Sepúlveda pasaría a ser la cuarta opción.

Es un hecho que Teun Wilke saldrá de Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Con este panorama el Guadalajara ya le busca acomodo al futbolista que llegó en el 2023 del futbol de Europa. Según lo informado por José María Garrido, todo indica que Wilke regresará a la Liga de Expansión MX para militar en Atlante. La idea es que compita y tenga minutos durante el año que estará a préstamo con el equipo de Ciudad de México.

Los números de Teun Wilke en Chivas en el 2025

A lo largo del 2025, Teun Wilke disputó 16 encuentros en Chivas entre primer equipo, Sub-23 y Sub-21. En este año anotó solamente tres goles y sumó 827 minutos de juego.