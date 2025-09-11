Han pasado ya casi cinco meses desde que Chivas logró por última vez mantener su portería en cero. El antecedente se remonta al 15 de abril, cuando con Gerardo Espinoza en el banquillo, el Rebaño venció 1-0 a Puebla en el Estadio Akron por la Jornada 16. Desde entonces, la solidez defensiva se transformó en una deuda pendiente: diez partidos oficiales consecutivos encajando goles, una racha que se arrastra hasta este Clásico Nacional ante América.

La vulnerabilidad atrás se ha vuelto una constante en el ciclo de Gabriel Milito. El técnico argentino apenas pudo debutar en Liga MX y en Leagues Cup con un Rebaño que siempre sufrió en su área: del 4-3 contra Atlético San Luis al 3-3 frente a Tijuana, pasando por caídas ante León, Santos, Juárez y Cruz Azul. En cada presentación, la zaga rojiblanca muestra fisuras que los rivales no perdonan. Incluso su portero Raúl Rangel fue responsable en algunas anotaciones rivales.

La estadística es contundente y pesa en el ánimo: diez compromisos sin valla invicta desde aquel triunfo ante Puebla. Esta racha incluye los tres juegos por Leagues Cup, ya que Cincinnati, San José y Galaxy también vulneraron el arco rojiblanco. El patrón se repite y amenaza con convertirse en la principal fragilidad de Chivas en la previa al duelo más esperado del semestre.

Ahora, con el América en el horizonte por la jornada 8 del Apertura 2025, el reto es mayúsculo. El Clásico Nacional llega en un momento crítico: Milito todavía busca estabilidad y la defensa es el punto más señalado. En un partido que históricamente se define por detalles, el Rebaño sabe que sostener el cero atrás no es sólo un objetivo estadístico, sino la llave para recuperar confianza y encender la ilusión de su gente.

Gerardo Espinoza logró dos vallas invictas ante América

Antes de aquel triunfo por la mínima frente al Puebla, el Rebaño logró tres porterías a cero consecutivas, curiosamente con Pepe Meléndez como interino ante Pumas y el inicio de ciclo de Gerardo Espinoza, con triunfo 1-0 en la Ida de la Concachampions y empate sin goles en el Clásico Nacional correspondiente a la Liga MX.