La derrota 0-2 ante América dejó a Chivas Femenil contra las cuerdas, pero el Clásico Nacional volvió a tener un capítulo extra en la rivalidad entre Antonio Contreras y Ángel Villacampa, una disputa que ya trascendió lo futbolístico. La tensión entre ambos técnicos volvió a estallar justo después del partido de ida.

Villacampa detonó la polémica en conferencia de prensa después de salir victorioso del Estadio Akron, donde consideró que su equipo debe enfocarse en lo suyo y “no decir pendejadas al micrófono”. Aun sin mencionarlo, el mensaje fue recibido como un dardo hacia Antonio Contreras, cuyas declaraciones previas con lo de que “la capital de México es rojiblanca” supo ser un punto de disputa entre ambos.

La relación entre los entrenadores ha acumulado mensajes en conferencias y gestos durante el campo. Villacampa ya supo responderle en otra ocasión con un contundente: “Lo de siempre es esto, hablan mucho y se van a casa”, tras eliminar a Chivas en las pasadas semifinales. El pique entre los entrenadores españoles se volvió parte inevitable del Clásico Nacional.

A pesar de que los antecedentes no favorecen a Antonio Contreras en sus duelos directos ante América, el técnico rojiblanco dejó claro que el equipo no se rinde y pidió mantener la fe: “Seguir creyendo. Quedan 90 minutos. Si yo no creyera, no pagamos bus, ni avión, ni hotel… Vamos a creer. Vamos a dar un voto de confianza. Y arriba las Chivas”, expresó, reafirmando que la eliminatoria sigue viva mientras el Rebaño lo siga luchando.

Un prueba de fuego para el proyecto de Nelly Simón y Antonio Contreras en Chivas Femenil

Más allá de la polémica, la vuelta será un examen crucial para el DT rojiblanco, cuyo ciclo ha tenido altibajos y resultados adversos en duelos directos ante América. El técnico llega presionado por la necesidad de mostrar avances reales en el proyecto y competir mejor en estos escenarios. Para Chivas, el domingo no sólo definirá la serie, sino también cuánto ha crecido el equipo bajo su conducción.