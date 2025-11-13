Además de la flamante convocatoria de Armando González, delantero de Chivas y recién consagrado como campeón de goleo del Apertura 2025, la Selección Mexicana contaría próximamente con otro estreno: el de Álvaro Fidalgo, mediocampista del América que ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX en los últimos años.

En estos días, mucho se ha hablado acerca de la naturalización del jugador español, formado en la cantera del Real Madrid y ahora muy identificado con las Águilas. De hecho, Fidalgo ha protagonizado numerosos cruces contra las Chivas, en donde tiene algunos rivales con los que ahora pasará a ser compañero.

Los Clásicos Nacionales siempre se juegan con mucho corazón y pierna fuerte, por lo que Fidalgo también ha protagonizado algunas broncas al ser un referente del América. En el pasado, el mediocampista tuvo fuertes discusiones con Alan Mozo y también con Roberto Alvarado, quien ahora podría ser su nuevo socio en la Selección Mexicana.

Fue en la Concachampions de este año, hace nada más que algunos meses, cuando Alvarado y Fidalgo se agarraron sobre el cierre de la primera mitad del partido de Ida, disputado en el Estadio Akron y con victoria por 1-0 para el Rebaño. En aquella oportunidad, un toque por la espalda del Piojo generó el malestar del español, quien lo fue a buscar antes de que ambos se hicieran de palabras y la bronca se desatara.

El cruce de Fidalgo con Alan Mozo

Por su parte, el cruce con Mozo, quien no forma parte de la Selección Mexicana, se dio un año antes, también por Concachampions, cuando el lateral derecho le cometió una falta y el español no se lo tomó nada bien. Allí también se metieron más protagonistas en las discusiones y empujones, pero Fidalgo volvió a ser el principal involucrado.