Chivas se perfila para comenzar a trabajar en la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX cuando regrese el próximo lunes a las actividades a Verde Valle con pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto dan a conocer que Alejandro Manzo acelera negociaciones con 3 atacantes para cerrar altas y bajas para el siguiente torneo.

No hay dudas de que la directiva rojiblanca comenzó a cumplir con creces con Gabriel Milito porque tiene encaminada la llegada de jugadores como la salida de varios de ellos. Entre los futbolistas que estarían cerca se encuentran Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, mientras que entre las salidas se hizo oficial la de Raúl Martínez y se espera que en los próximos días se haga oficial la de Cade Cowell a la MLS.

En medio de este contexto dan a conocer que Alejandro Manzo no para de trabajar para destrabar tres negociaciones que son importantes para Chivas. Según lo informado por Jesús Bernal, se trata de Alan Pulido, Teun Wilke y Sergio Aguayo.

Chivas negocia con tres jugadores a horas del inicio de la pretemporada. (Foto: IMAGO7)

“Alejandro Manzo se encuentra en negociaciones con tres delanteros, por distintas razones. El primero es Sergio Aguayo. Chivas tiene claro que pretender hacer válida la opción de compra por este jugador”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube. Y agregó: “El otro con el que están negociando es Teun Wilke. Están negociando un préstamo. El Atlante ha expresado su deseo de fichar a su jugador. Y el tercero es con Alan Pulido, pero para negociar ya su salida”.

¿Cómo se encuentran las negociaciones entre Chivas y Pachuca por Sergio Aguayo?

En el día de ayer José María Garrido dio a conocer que el Guadalajara buscaría hacer válida la opción de compra que tiene por Sergio Aguayo. “Chivas está en negociaciones para la compra de otro delantero. No para este torneo que viene. Puede ser que lo suban. Se trata del muchacho Sergio Aguayo. Hasta ahora ha tenido un buen desempeño en Chivas Tapatío. Este muchacho lo tomó a préstamo por parte de los Tuzos de Pachuca. Chivas busca comprar de manera definitiva sus servicios. Sergio Aguayo, que llegó a Chivas hace un año, justamente en un préstamo, dio buenos números. Él llega justamente después de haber disputado la Copa Intercontinental con Pachuca hace un año. Es México Americano”, explicó el periodista de Claro Sports en su canal de YouTube.