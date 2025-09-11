Las últimas horas para Chivas no han sido las mejores debido a que se conoció que Alan Mozo terminó lesionado. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó en redes sociales el regreso de Omar Govea y José Castillo. ¿Verán acción contra América?

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho sobre la gran cantidad de lesionados que cuenta el equipo de Gabriel Milito. Especialmente porque han caído jugadores que son claves en el armado del once ideal.

En medio de este contexto, se destapó que Chivas tendrá la baja de Alan Mozo para lo que resta del campeonato. Según lo informado por José María Garrido, el defensa podría llegar a volver a tener acción a finales de octubre en el mejor de los panoramas.

El próximo sábado Milito tendrá su primer Clásico Nacional como entrenador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A pesar de esta mala noticia, el Guadalajara confirmó en redes sociales que a Richard Ledezma se suman Omar Govea y José Castillo, dos piezas claves para marcar la diferencia. Faltaría determinar si Alan Pulido finalmente estará disponible para jugar, ya que también fue fotografiado en Verde Valle.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.