Esta semana no es una más para Chivas debido a que enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional. El Guadalajara de cara al choque contra las Águilas no podrá contar con Alan Mozo debido a que se lesionó los meniscos, pero revelan cuándo se podría dar su regreso en el mejor de los casos.

A finales del 2024 el Rebaño Sagrado daba a conocer que el lateral derecho entraba en cirugía por una lesión en su rodilla. En su momento se explicaba que el futbolista venía arrastrando esa molestia, por lo que aprovechaban la eliminación en el Play-in para llevar adelante la operación.

Casi un año después Alan Mozo vuelve a tener problemas en su rodilla luego de haber terminado lesionado en el amistoso contra León. Según lo informado por José María Garrido, el futbolista iría a cirugía el próximo domingo en la clínica del Doctor Rafael Ortega y quién podría reemplazarlo podría ser Richard Ledezma o Miguel Gómez.

En el mismo informe que dio el periodista en Futbol con Cerebro explicó que la recuperación le llevaría entre 6 y 12 semanas, motivo por el cual estaría descartado del torneo. Sin embargo, de adelantarse el alta el futbolista rojiblanco estaría volviendo a los campos a finales de octubre para el final del Apertura 2025, por lo que podría estar para los Play-off o en la fase regular frente a Pachuca o Rayados de Monterrey.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.