Las lesiones siguen siendo una maldición dentro de Chivas durante este Apertura 2025, ya que cuando parece que los futbolistas con dolencias poco a poco se están recuperando, se sumaría Alan Mozo a la lista y se perdería el resto de la fase regular.

El portal Claro Sports reveló a través de su cuenta de X que el lateral del Guadalajara habría sufrido una lesión en el amistoso del pasado fin de semana contra el Club Léon, por lo que deberá entrar a quirófano.

“Claro Sports pudo saber que Alan Mozo se lesionó uno de los meniscos en el duelo amistoso ante León y será operado en los próximos días tras ser revisado por Rafael Ortega (…) A espera de la operación y comunicado oficial de Chivas, se espera que el lateral rojiblanco se pierda lo que resta del torneo (al menos la etapa regular) con Chivas”, se lee en el mensaje.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.