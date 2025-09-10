Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el futbol mexicano y del continente americano, por lo que toda persona que esté vinculada al futbol y que tenga la posibilidad de colaborar de alguna manera en el Rebaño, suele enamorarse de inmediato de la institución.

Tal es el caso del exjugador de los Pumas, Marco Antonio Palacios, quien aunque mantiene su fidelidad hacia los felinos, colaboró como entrenador de una Sub 15 en el Guadalajara, asegurando que le encantaría regresar algún día al Rebaño, dejando entrever que fue decisión de la directiva desvincularlo del club.

“Afortunadamente pude entrar a Chivas, costó trabajo, pero al final me dieron la oportunidad. Fue año y medio que estuve muy contento, puedo decir que soy formador (…) Me voy a escuchar mal, pero puedo decir que los dejé marcados a esa categoría Sub 15 de Chivas porque aplico lo que aprendí de mis entrenadores. La disciplina del Tuca Ferretti, las anécdotas de Hugo. Tengo una exigencia fuerte.

“Se formaron bien. Llegué a una Final contra Xolos, el siguiente torneo a una Semifinal. Fui a Rusia a un torneo y nos trajimos el tercer lugar. Por resultados no me pueden decir nada, pero sí me hubiera gustado que se valorara más esa parte, tienen que dejar crecer a los jugadores, no solo son resultados, es formación. Espero regresar un día a Chivas, me encantaría, porque siento que quedó incompleto mi trabajo”, explicó el Pikolín en el podcast de Chema Garrido.

¿A qué se dedica actualmente el Pikolín Palacios?

Durante la misma entrevista, el exdefensor surgido de los Pumas, reveló que tras quedar desvinculado del chiverío decidió probar nuevos retos, por lo que aceptó un ofrecimiento para vender automóviles en una agencia en Guadalajara, además de que actualmente se dedica a vender seguros.

“Me gustan los retos, como una aventura. Al futbolista nos tienen malacostumbrados, porque todo nos hacen, todo nos resuelven (…) Cuando no hay proyectos en el futbol, te puedes quedar parado 3 o 4 meses sin hacer nada, vamos a darle un giro completamente.

“Empecé en ventas en Ford, porque tengo esa inquietud de entrar al mundo de las ventas y tener una mejor preparación en cuestión de administración porque no sé si al rato me ponen como presidente. Sigo en ventas, de forma externa y en el camino me invita MetLife para ser asesor. Estamos en la cuestión de seguros, de vida, de gastos médicos, para el retiro”, concluyó Palacios.