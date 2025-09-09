La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier no ha cerrado por completo su participación en el mercado de fichajes, por lo que se habría filtrado que estarían a punto de anunciar la contratación de Carlo Soldati, defensor mexicano que militó en Italia y que se desempeña como defensa central por izquierda.

Los altos mandos del Guadalajara no solamente se han enfocado en buscar contrataciones para el primer equipo, sino que siguen buscando futbolistas que puedan dar el salto al primer equipo en un futuro no muy lejano, tal y como intentarían hacerlo con este zaguero mexico-suizo.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que este martes se llevó a Soldati a realizar exámenes médicos y físicos en la clínica del doctor Rafael Ortega, por lo que en caso de superarlos, procederá a la firma de su contrato, el cual lo vincularía al Tapatío de Liga de Expansión, al menos como plan original.

“Todavía no lo es, nuevo refuerzo de la institución rojiblanca. Se trata de Carlo Soldati, un muchacho mexico-suizo, tiene 20 años de edad y que el día de hoy ya hizo pruebas físicas y médicas en la clínica del doctor Rafael Ortega.

“Fue campeón en la Sub 20 con el Cagliari, ha tenido procesos interesantes en Selección Mexicana; sin embargo, el muchacho estará a prueba. Es muy probable que quede registrado con el Tapatío. Si tiene condiciones, puede subir.

“Tiene una atenuante, se rompió los dos ligamentos cruzados. Por suerte, regresó por ahí de julio a Querétaro y estuvo haciendo trabajo de pretemporada, terminó de recuperarse. Llega como una oportunidad del mercado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Podría jugar en el primer equipo de Chivas?

La realidad es que por su edad, Carlo Soldati tendría la facilidad de ascender al equipo de Liga MX; sin embargo, para poder ganarse un lugar en la zaga rojiblanca deberá competir con otros defensores como José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Raúl Martínez, además de los recién habilitados en esa posición, Luis Romo y Daniel Aguirre.