La etapa de las Súper Chivas ha sido una de las que más altas expectativas se ha generado en torno al Rebaño debido a la fuerte inversión de capital para contratar a los mejores futbolistas mexicanos del momento, en donde uno de esos jugadores cayó en depresión cuando se retiró como jugador profesional.

Daniel Guzmán es considerado uno de los delanteros más talentosos del futbol mexicano, por lo que tuvo la fortuna de portar la camiseta rojiblanca durante la década de los años 90, aunque desafortunadamente no logró ser campeón en el redil.

El Travieso recientemente reveló que cayó en depresión en 1998 cuando decidió ponerle punto final a su carrera cuando militaba en el Pachuca, por lo que terminó cayendo en la adicción al alcohol por culpa de la depresión, vicio del cual salió gracias a una oferta de trabajo para colaborar en los medios de comunicación.

“Era impensable. Soy un chavo que concilia muchas formas de pensar. Lo tengo que decir abiertamente, cuando me retiré de Pachuca a los 34 años, caí en depresión, caí en el pantano. Me dediqué al ocio, a tomar. Hubo una persona importante que me invitó a trabajar al Canal 58″, explicó el exfutbolista en el podcast de Ramón Morales.

¿Cómo llegó Daniel Guzmán a ser entrenador de Chivas?

“Por eso llegué yo, porque no eran los sueldos que percibe un entrenador normal de Chivas. Nadie sabe, pero yo fui el que fue a pedir la chamba. Fui a la oficina de don Salvador Martínez Garza a tocar la puerta. Había cámaras y no me abrían. Les dije: ‘si no me abre don Salvador, no me voy de aquí. Quiero hablar con usted’.

“Después de una hora me abren, me dan la cita con don Salvador y le digo: ‘deme la oportunidad de regresarle lo mucho que me dio’. Estaba en una época de transición: ‘Deme el equipo’. El que no arriesga, no gana”, concluyó el Travieso.